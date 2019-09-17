16 сентября 2009 в играли первый матч группового этапа Лиги чемпионов. "" принимало чемпиона России - "Рубин" из Казани, передает со ссылкой на .

Татарская команда сумела опередить в своем чемпионате "Зенит", и "Спартак". Специалисты утверждали, что произошло это благодаря таланту тренера Курбана Бердыева.

"" тоже тренировал россиянин - Валерий Газзаев. Он имел положительную статистику противостояния с Бердыевым.

Киевляне пропустили первыми. Нинкович нарушил правила близко штрафной и лучший форвард гостей Домингес красиво перебросил стенку - 0:1.

В первом тайме у чемпионов Украины ничего не получалось в атаке. Но во втором тайме "" проснулось и зажало гостей.

Гол был делом времени, но он произошел на семидесятой минуте. Маграо подал угловой, Милевский продлил полет мяча на ближнюю штангу, а Юссуф пробил под перекладину.

"Рубин" продолжал играть на удержание, но сдержать "" в тот вечер было невозможно. Гиоанне отдал острую передачу на , тот по мячу не попал, но пас подхватил Маграо и неотразимо пробил с левой в ближнюю девятку - 2:1.

Только теперь россияне поняли, что сидеть дальше в окопах нет смысла. Они пошли вперед и встретили контратаку в исполнении Милевского и Гусева с точным ударом Олега в дальнюю шестерку. Вратарь Рыжиков мяч зацепил, но не более - 3:1.

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Эта победа оказалась единственной для киевлян. Они еще дважды сыграли вничью с "Интером" и тем же "Рубином" и дважды проиграли "Барселоне". В итоге пять баллов и последнее место в группе.

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