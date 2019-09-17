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|За две недели Рада рассмотрела более сотни законодательных инициатив
|17.09.2019 03:21
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За две недели Верховная рада рассмотрела 110 законодательных инициатив. Об этом заявил глава Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета, передает со ссылкой на .
При этом в целом принято почти 10 законов.
"За две недели работы второй сессии Верховной рады 9 созыва проведено 9 пленарных заседаний, на которых рассмотрено 110 законодательных инициатив. В частности, принято в общей сложности 9 законов, а 44 законопроекта приняты в первом чтении", - заявил Разумков.
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