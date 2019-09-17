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|Еще одна Зайцева: 23-летняя водитель сбила четырех женщин на тротуаре
|17.09.2019 03:57
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15 сентября в 22:47 на улице Сумской в Харькове произошла авария.
На тротуаре 23-летняя водитель на сбила 4-х женщин, сообщили в отделе коммуникации областной полиции, передает со ссылкой на .
"Установлено, что 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов. С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Предварительно, водитель автомобиля была трезвой.
Следователь открыл уголовное производство. Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
6 человек погибли и еще 5 были травмированы на перекрестке ул. Сумской и Мечникова в Харькове 18 октября 2017-го года. "Лексус" Елены Зайцевой столкнулся с "Фольксвагеном Туарег" Геннадия Дронова. От удара ее автомобиль отбросило в толпу людей. Суд признал виновными обоих водителей.