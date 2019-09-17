15 сентября в 22:47 на улице Сумской в ​​Харькове произошла авария.

На тротуаре 23-летняя водитель на сбила 4-х женщин, сообщили в отделе коммуникации областной полиции, передает со ссылкой на .

"Установлено, что 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и совершила наезд на пешеходов. С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Предварительно, водитель автомобиля была трезвой.

Следователь открыл уголовное производство. Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

6 человек погибли и еще 5 были травмированы на перекрестке ул. Сумской и Мечникова в Харькове 18 октября 2017-го года. "Лексус" Елены Зайцевой столкнулся с "Фольксвагеном Туарег" Геннадия Дронова. От удара ее автомобиль отбросило в толпу людей. Суд признал виновными обоих водителей.

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