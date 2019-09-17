Бывшего первого заместителя Харьковского авиапредприятия подозревают в служебном преступлении, передает со ссылкой на .

Контрразведка считает, что из-за его незаконной деятельности предприятию нанесены миллионные убытки, пишет unian.

Бывший первый заместитель руководителя Харьковского авиапредприятия незаконно заключил договор добровольного страхования имущества завода.

Ему объявили подозрение в совершении преступления 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

"Своими действиями он нарушил действующее законодательство, которое позволяет юридическим лицам тратить на страхование только определенный процент от прибыли, которой у предприятия на то время не было. Установлено, что в результате противоправных действий чиновника государству причинен материальный убыток на сумму более 5,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Следователи проводят расследование.

В 2020 году планируется сокращение штата на около тысячи человек.

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