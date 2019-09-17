"Слуга народа" начала нарушать предвыборные обещания. Одно из них - сложение мандата в случае кнопкодавства.

Об этом шла речь в программе телеведущего Майкла Щура, передает со ссылкой на .

В сюжете привели цитату учебного видео с официального Youtube-канала Зе-команды: "Сегодня детки мы с вами поговорим о таком особенном виде депутатов-паразитов, которые называются "кнопкодав-обыкновенный".

"А это меморандум, который подписали все "слуги народа". В нем только семь пунктов. Третий пункт - обязанность голосовать лично. Седьмой пункт - сложить мандат в случае нарушения этого меморандума.

А это два депутата от "Слуги народа", которые кнопкодавят. Мандат, конечно, никто складывать не собирается. В "Слуге народа" извинились за кнопкодавство. А президент Зеленский назвал эти факты "большой ошибкой" депутатов", - говорится в программе.

Депутаты от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук, которые проголосовали чужими карточками в парламенте, отдадут свою месячную зарплату на благотворительность.

Также они публично извинялись за кнопкодавство во время заседания парламента.

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