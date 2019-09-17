Государственный бюджет на 2020 год будет представлен в парламенте в пятницу, 20 сентября. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, передает со ссылкой на .

По его словам, представит бюджет министр финансов Оксана Маркарова.

"По поводу часа вопросов к правительству. У нас поступил в Верховную раду бюджет. Я думаю, что в пятницу министр финансов Оксана Маркарова будет представлять проект бюджета в Верховной раде Украины", - заявил Разумков.

По его словам, презентация госбюджета в эту пятницу сможет компенсировать час вопросов к правительству.

"Бюджетный процесс - это очень серьезный вызов как для парламента, так и для Кабинета министров. Это один из ключевых вопросов, к которому мы будем подходить очень взвешенно. Ведь именно по этому бюджету на следующий год жить нашему государству", - добавил спикер.

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