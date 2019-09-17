Мужчина обстрелял спасателей, которые тушили пожар в его доме 15 сентября в , передает со ссылкой на .

Он сделал 5 выстрелов резиновыми пулями из пистолета Наган, пишет obozrevatel.

"Во время разведки в частном доме в сторону спасателей был осуществлен первый выстрел без предупреждения. Внутри находился его житель, мужчина 1955 года. Покинув дом, начальник караула дал команду личному составу покинуть территорию. Пожар на тот момент уже была ликвидирован. Владелец усадьбы вышел во двор и сделал еще несколько выстрелов", сообщает ДСНС.

Мужчина не реагировал на просьбы прекратить пожар. Его задержала полицию.

Он заявил, что не распознал пожарных. Никто не пострадал.

В произошел масштабный пожар в развлекательном комплексе Bora Bora Beach Club, что находится в Гидропарке.

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