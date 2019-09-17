Нападающий "Шахтера" и национальной сборной Украины Жуниор Мораес рассказал о желании играть за сборную Румынии, передает со ссылкой на .

"В то время (когда ко мне был интерес) я хотел поиграть за "Стяуа" и, следовательно, за сборную Румынии. Я чувствовал себя очень хорошо здесь. Румыния - гостеприимная страна, где у меня осталось много приятных впечатлений и опыта, которым я дорожу даже сегодня. Но я связал свою карьеру с Украиной.

Вероятно, мое возвращение в Румынию все еще ожидают, особенно в ближайшем будущем. Я был бы счастлив, если бы вернулся в эту страну. Я бы сделал это с большим удовольствием",- сказал Мораес.

Летом 2012 Жуниор Мораес перебрался в Украину: провел по 3 сезона за донецкий "" и киевское "". Первую половину 2017 провел в Китае, где выступал за команду "Тяньцзинь Цюаньцзянь". В июне 2018 подписал договор с "Шахтером".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира