Новичок "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал о своих впечатлениях от возвращения в чемпионат Украины, передает со ссылкой на .

"Почему я вернулся на родную землю? Услышал слова президента о том, что нужно возвращаться в Украину.

На самом деле, почему бы и нет, почему не вернуть чемпионат, который был 4 года назад? В Европе все тоже хорошо, хорошие чемпионаты и команды, но своих людей мы будем радовать? Они заскучали, как я слышал. Народ тоже хочет видеть тот футбол, который показывает Европа. Я первым пошел, а теперь первым вернулся.

Я соскучился за чемпионатом Украины, это мой дом. Наши люди, наш менталитет. Надеюсь, через мое возвращение на стадион придет на три человека больше. Затем придет Ярмоленко, а это еще плюс пять человек. Возможно, мы снова заинтересуем людей футболом ", - сказал Коноплянка в эфире программы" Профутбол "

Евгений Коноплянка подписал договор с "Шахтером" после четырех лет выступлений в Европе в составе "Шальке" и "Севильи"

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