В в среду, 18 сентября, придет резкое похолодание с падением температуры до +12 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко, передает со ссылкой на .

"В ближайшей перспективе вероятная какабека придется на среду, 18 сентября", - написала она.

При этом Диденко уточнила, что ожидается снижение температуры до +12. Также в столицу придет дождь и сильный западный ветер.

По ее словам, дождливым будет утро среды, а днем - дождь немного успокоится, пока вообще не прекратится.

"Примите это во внимание", - посоветовала синоптик.

К средине сентября осень наконец-то решила включить вторую передачу и вступить в свои права. По прогнозам синоптиков, по всей территории страны ожидается резкое понижение температуры воздуха и дожди.

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 17 сентября, практически по всей территории страны ожидаются дожди. Самые обильные осадки будут на западе. Сухо будет только в Крыму, на севере и северо-западе Украины.

Теплее только в этот день будет на юге. Днем температура воздуха здесь поднимется от 22 до 24 градусов с отметкой "плюс", а ночью столбики термометров упадут до +13-16.

Немного прохладнее будет на востоке страны. От 19 до 21 градуса выше нуля здесь будет в дневное время суток, а после захода солнца столбики термометров покажут около 10-13 градусов тепла.

На остальной же территории дневные температуры установятся в диапазоне от 16 до 19 градусов тепла, а ночью будет прохладнее: от +8 до +10.

В среду, 18 сентября, дожди захватят практически всю Украину. Сухо будет только на территории Николаевской области. Правда, характер осадков, как уверяют синоптики – кратковременный.

Упадет и температура воздуха. Относительно летнее тепло сохранится только на юге. Днем столбики термометров здесь покажут от 18 до 21 градуса выше нуля, а ночью упадут до отметки 12-15 тепла.

В центре и на востоке днем ожидается от 16 до 19 градусов с отметкой "плюс", а после захода солнца будет прохладнее: около 10 градусов тепла.

На севере и западе Украины ожидаются самые низкие температуры в этот день. От 12 до 14 тепла в дневное время суток и 6-9 тепла столбики термометров покажут после захода солнца.

В четверг, 19 сентября, температурная картина дня останется практически неизменной, а вот ночью похолодает еще больше. От 4 до 7 тепла будет на западе Украины, от 5 до 8 с отметкой "плюс" на севере, востоке и в центре и +7-9 покажут столбики термометров ночью на юге страны.

Дожди в этот день пройдут в северных, западных и восточных областях страны.

В пятницу, 20 сентября, на всей без исключения территории Украины ожидаются кратковременные осадки.

Температура воздуха днем на юге и востоке установится в диапазоне от 12 до 15 градусов выше нуля, а ночью столбики термометров покажут от 4 до 7 тепла.

На севере, западе и в центре в дневное время суток будет от 9 до 12 тепла (на Закарпатье около 11-13 с отметкой "плюс"), а ночью будет совсем холодно: от 3 до 5 градусов выше нуля.

В субботу, 21 сентября, температурная картина в Украине останется неизменной, а вот ситуация с осадками поменяется. На юге, кроме Крыма, синоптики ожидают облачное небо, но сухую погоду. На остальной же территории пройдут кратковременные дожди.

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