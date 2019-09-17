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|Приметы на 17 сентября: что нельзя делать
|17.09.2019 08:19
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17 сентября в православной церкви совершается празднование в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".
Оно установлено в память святого пророка Моисея, увидевшего Купину - терновый куст, охваченный пламенем, который чудом не сгорел, передает со ссылкой на .
Это видение восприняли как знак спасения человеческого рода Сыном Божиим, родившимся от Девы Марии и цело сохранившим ее приснодевство.
Еще в этот день вспоминают священномученика Вавила, епископа великой Антиохии, а с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, Епполония и мать их Христодулу. Все они приняли мученическую кончину при императоре Декии (годы правления – 249-251).
Традиции 17 сентября
В народном календаре эта дата получила такие названия:
Жизнь земледельцев в этот день шла своим чередом: начиналась уборка лука на огородах. Отсюда и название – Луков день.
"Неопалимой Купине" народное сознание приписывало роль распорядительницы стихии огня. Ее считали охранительницей от молний и пожаров. У святого образа крестьяне молились о защите жилища и скота от всякого огня, а если случался пожар, то икону носили вокруг горящих строений. В народе верили, что "матушка Неопалимая Купина" не только защищает от огня, но, как и предсказатель Илия, может наслать гром и молнии, камни и огонь с неба.
Чтобы уберечь своё жилище от пожаров и молнии, а себя и близких от всяких болезней, 17 сентября заказывали в церкви молебен.
Не стоит в этот день ссориться, начинать важные дела и смотреть на огонь.
Приметы на 17 сентября