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Зеленский подписал 14 «приговоров»: такого не ожидал никто
17.09.2019 08:37
Зеленский подписал 14 «приговоров»: такого не ожидал никто По теме:

подписал распоряжения об увольнении 13 из 14 районных государственных администраций Ивано-Франковской области.

Документу обнародованы на 16 сентября, информирует  со ссылкой на .

Так, уволены главы Тлумацкой, Тисменицкой, Снятинской, Рожнятовской, Рогатинской, Надворнянской, Косовской, Коломыйской, Долинской, Городенковской, Галицкой, Верховинской и Богородчанской . Также лишился должности глава Каховской райгосадминистрации Херсонской области.

В документах указывается, что увольнения связаны с окончанием срока полномочий предыдущего президента.







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