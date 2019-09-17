подписал распоряжения об увольнении 13 из 14 районных государственных администраций Ивано-Франковской области.

Документу обнародованы на 16 сентября, информирует со ссылкой на .

Так, уволены главы Тлумацкой, Тисменицкой, Снятинской, Рожнятовской, Рогатинской, Надворнянской, Косовской, Коломыйской, Долинской, Городенковской, Галицкой, Верховинской и Богородчанской . Также лишился должности глава Каховской райгосадминистрации Херсонской области.

В документах указывается, что увольнения связаны с окончанием срока полномочий предыдущего президента.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира