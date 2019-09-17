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|17.09.2019 08:37
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подписал распоряжения об увольнении 13 из 14 районных государственных администраций Ивано-Франковской области.
Документу обнародованы на 16 сентября, информирует со ссылкой на .
Так, уволены главы Тлумацкой, Тисменицкой, Снятинской, Рожнятовской, Рогатинской, Надворнянской, Косовской, Коломыйской, Долинской, Городенковской, Галицкой, Верховинской и Богородчанской . Также лишился должности глава Каховской райгосадминистрации Херсонской области.
В документах указывается, что увольнения связаны с окончанием срока полномочий предыдущего президента.
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