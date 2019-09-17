Повышение пенсий в Украине в 2019 году продолжается – в декабре минимальная сумма выплаты увеличится на 74 гривны. При этом максимальная прибавка будет равна 740 гривнам – в 10 раз больше минимума, пишут со ссылкой на .

В 2020 году, основываясь на новом бюджете, ожидаются как минимум два перерасчета: в результате роста прожиточного минимума и благодаря осовремениванию.

О том, какой будет прибавка к пенсии в 2020 году будет известно после презентации проекта бюджета.

Как сообщается, пенсии в 2020-м повысят несколько раз — в июле и в декабре. В результате минимальная пенсия должна увеличиться с действующих 1564 грн до около 1800 грн.

Более того, при минимальной зарплате в 6,5 тыс. грн (такую выплату анонсировали) часть украинцев сможет претендовать на выплату на заслуженном отдыхе в размере 2,4 тыс. грн. Так, по закону украинцы в возрасте от 65 лет, которые выполнили норму по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) имеют право на пенсию в размере не менее 2,4 тыс. грн. Если же их расчетный размер пенсии ниже, то разницу должны компенсировать из государственного бюджета.

При этом при росте минимальной пенсии до 1,8 тыс. грн максимальный размер пенсии, на который имеют право украинцы с высокими (как минимум в 8 раз выше средних) зарплатами или специальными правами, составит 18 тыс. грн. Повышение минималки повлияет только на тех, кто на данный момент получает меньше указанной суммы. Остальные же украинцы будут получать выплаты по формуле с учетом размера инфляции и динамики зарплат. Пересчет произойдет в марте следующего года, когда Пенсионный фонд и другие ведомства соберут данные по инфляции и средней зарплате. Главной проблемой пока остается недостаток Пенсионного фонда, который в 2019 году составит 167 млрд грн.

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