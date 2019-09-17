Президент Владимир Зеленский предложил крупным инвесторам присоединиться к проекту "городу с нуля" на берегу Черного моря.

Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента сообщает Telegram канал "Легитимный", передает со ссылкой на .

Как отмечается, Зеленский хочет построить "украинский Лас-Вегаса и украинскую Анталию". Также указывается место возможных гигантских строек – юг Одесской области.

По поводу этих проектов президент якобы пообщался с инвесторами в , на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Фишкой города будет - "игровая зона" и ещё много интересных фишек могут дать этому городу. Рассматривают вариант сделать там временную "зону свободной торговли", что даст колоссальные инвестиции и заинтересованность бизнеса. Сейчас команда Зе прорабатывает разные варианты и предложения для крупного бизнеса", – говорится в сообщении.

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