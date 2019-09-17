Для того чтобы в холодный сезон 2019-2020 годов предотвратить внештатные ситуации, в середине сентября в Украину прилетит команда международных экспертов, пишет со ссылкой на .

Совместно с нашими специалистами будет разработан план действий для определения критических потребностей в период наступающего осенне-зимнего сезона. Речь идет о взаимозависимости в производстве и выработке оптимальных алгоритмов распределения энергии во всех секторах. Кроме того, будут созданы основы для усовершенствования скоординированного реагирования на недостаток энергии.

А пока стоит позаботиться, чтобы зимой в наших квартирах и домах была стабильно комфортная температура, причем с минимальными расходами на все виды теплоносителей. Понятно: начинать ремонт, который на долгие годы избавит хозяев от хлопот, дорого и уже поздно. Поэтому воспользуйтесь нашими подсказками.

Утепляемся по всем фронтам

На обогрев улицы в холодное время года через щели в рамах и стекла перенаправляется порядка 25 % тепла. Избежать потерь и удержать в родных стенах от 5 до 7 градусов помогут несколько простых и действенных мер. Причем не придется наносить удар по уюту поролоном, наклеивать молярную ленту или бумагу.

Не забывайте переводить пластиковые окна в зимний режим. Для этого: откройте створку и найдите сбоку болты овальной формы (их, как правило, несколько). Затем отверткой или шестигранным ключом аккуратно поверните каждый на 900 (не крутите до упора, чтобы не повредить).

Если стеклопакеты старые и есть щели, то используйте силиконовый герметик — его цена вполне приемлема. К тому же пастообразной или вязкотекучей композиции много не понадобится, плюс если действовать по инструкции на упаковке, то с нанесением проблем не возникнет.

Для устранения щелей в раритетных деревянных рамах подойдет и обычная замазка.

Нужный результат дает и закладка прорезиненного утеплителя, причем если планируете открывать форточку, то купите утеплитель по качественнее. Надо добавить: данный «аксессуар» необходимо менять каждый год.

Наклейте на стекла теплосберегающую пленку. Темно не будет — она пропускает 85 % света. Орудия труда для закрепления материала — фен.

Еще более дешевый вариант — использование упаковочной пленки. Просто намочите стекло и приложите.

Вечером если есть жалюзи, то обязательно их закрывайте. Это касается и штор с занавесками, но не опускайте ткань ниже подоконника — нагретый батареей воздух должен циркулировать по квартире.

Днем наоборот, между солнечными лучами и комнатой должен быть только один барьер — стекла. Ведь проникающее через них солнце на 3 % повышает температуру в квартире.

Разбираемся с дверями, чтобы не сифонило

Через дверь, как выяснилось, выдувает 15 % теплого воздуха. Наибольшие потери приходятся на щель под входной дверью. Специалисты предлагают несколько способов, которые можно реализовать самим, то есть без приглашения мастера.

Если ветер гуляет по полу — купите накладной двухсторонний самоклеящейся уплотнитель. У такой «модернизации» три «плюса»: проходит очень быстро; дает хороший эффект; стоит не дорого. Но есть один «минус» — требуется обновлять материал каждый год.

Более долговечные, хотя и подороже, рейки (пластиковые или металлические), к тому прослужат несколько лет.

Еще лучший вариант — рейка со щеткой, которая завинчивается шурупами, однако накладка может испортить эстетический вид.

Утепление между дверью и стеной можно реализовать с помощью мягких трубок из пластика и клиновидных планок, если же щели большие, то понадобиться монтажная пена.

Поработайте и над межкомнатными дверьми — самоклеящиеся уплотнители не дадут гулять воздуху по квартире и повысят звукоизоляцию.

Утепляем... батареи

Особое внимание обратите на радиаторы, ведь именно они на 90 % обогревают квартиру или дом. Повысить эффективность батарей, даже если нет возможности регулировать температурный режим и время их нагревания очень просто.

Перекрасьте источник тепла, подчеркну, в темно-коричневый цвет — температура в помещении сразу повыситься на 10 %.

Отодвиньте от батареи мебель, а также обязательно подвяжите шторы и занавески — это даст возможность теплому воздуху свободно циркулировать и в квартире станет теплее еще на 20 %.

Позаботьтесь, чтобы декоративные заслонки плотно не упирались в пол. Если на щитке мало отверстий, то снимите или поменяйте его.

Обычную фанеру обверните любой фольгой или покрасьте серебряной краской, затем установите между радиатором и стеной — в квартире станет теплее еще на 20 %.

Не забудьте о вентиляции

Через вентиляционные отверстия на кухне, в ванной и туалете теряется от 10 до 20 % тепла. Закрыть воздуховод на весь зимний период, конечно, нельзя. Ведь это может привести к повышению влажности и, как результат, отклеиванию обоев и даже появлению гребка. Однако варианты для повышения температуры до 50 все же есть.

Приобретите навесную дверцу или дверцу-решетку, которые не испортят дизайн интерьера, и «регулируйте часы работы устройства».

Нет денег на магазинный аксессуар? Тогда вырежете картонку и прикрепите (не очень плотно) к стене.

Если живете в частном секторе, то прикрывайте дымоход печи или камина специальным надувным целлофановым мешком.

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