Президент часто заявлял о том, что для части украинцев могут отменить оплату коммунальных услуг.

Позже появилось уточнение, что такие льготы коснутся тех людей, которые имеют большой стаж, низкий доход и возраст 70 лет и более. По словам советника президента Украины Олега , в первую очередь, от коммуналки могут освободить тех людей, которые получают минимальную пенсию, либо же близкую к ней, пишет со ссылкой на .

Кроме того, льгота может распространяться лишь на социальные нормы потребления – все что свыше, будет оплачиваться.

Несмотря на то, что в Украине больше 4,5 миллионов людей, которые пересекли 70-летний возрастной рубеж, при рассмотрении такой льготы, многих отсеют. В первую очередь, тех кто получает пенсию, выше минимальной. Но и между тех, кто выживает на «минималке», повезет не всем.

«Если человек живет с обеспеченными родственниками, он не относится к категории малообеспеченных», — рассказала знаток в сфере пенсионного законодательства Ольга Пищулина.

Некоторые пожилые люди, получающие минимальную пенсию, в отопительный сезон отдают всю пенсию на оплату коммунальных услуг. И если жители сел могут как-то выживать за счет своего огорода, то для жителей городов пенсия размером 2000 гривен – это катастрофа.

Кроме того, существует риск, что отменой коммуналки будут злоупотреблять. Так происходит сейчас с субсидиями – на рынке аренды недвижимости масса предложений сдать «квартиру с субсидией», в качестве бонуса.

Тоже самое может произойти и с квартирами, в которых зарегистрированы люди, что могут быть освобождены от уплаты коммуналки.

Еще одним риском является то, что люди, освобожденные от коммуналки, будут использовать ресурсы нецелесообразно: не надо платить – не надо экономить. Для такой категории украинцев эксперты предлагают установить социальную норму – оплачиваться будет все, что ее превышает. Подобное практикуется с субсидиями.

В любом случае, такая инициатива может быть внедрена лишь со следующего года – ее необходимо внести в Госбюджет 2020.

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