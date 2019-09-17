Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, кто вошёл в состав политической силы «Слуга народа», пишет со ссылкой на .

Он отметил, что вышеуказанная партия вызывает особый интерес. Ведь в неё вошли люди, которые совершенно отличаются друг от друга. Они имеют разную социальную и профессиональную принадлежность. К тому же, Андрей Богдан не сомневается, что со временем между представителей «Слуги народа» окажутся предатели.

«Никогда ни одна партия в Украине не формировала такой список. Конечно, там разные люди. Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, там есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы - это формировать из них команду... Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует зверьком - что мы можем сделать», - рассказывает Андрей Богдан.

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