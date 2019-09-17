Согласно долгосрочным прогнозам, температура в Европе в январе-феврале 2020 года будет самой низкой за последние тридцать лет, пишет со ссылкой на .

Британские метеорологи исследовали перемещение воздушных потоков, которые проходят над Европой с востока на запад над Северной Атлантикой. Эксперты сделали вывод, что зимой прогнозируется значительное снижение температуры и обильные осадки снега.

Этот холодный циклон ученые называют «Монстр с Востока». Британцы уже прочувствовали его влияние в феврале 2019 года, когда в некоторых регионах Шотландии температура упала до -14°C, а порывы ветра достигли скорости до 112 км/ч. Во многих местах Англии выпало более 50 см снега, что вызвало транспортный коллапс. Тяжелая зима привела к гибели 17 человек, в том числе одного ребенка.

Синоптики уверены, «Монстр с Востока» не пощадит Соединенное Королевство и в 2020 году.

Сложно предсказать, какую зиму следует ожидать в остальной части Европы, но мы скорее должны ожидать такие же метеоусловия, как в Великобритании. Сибирские циклоны каждую зиму проходят над нашей страной.

Зима может наступить в этом году очень рано. Ведь первый снег уже выпал в российском Норильске, расположенном за северным полярным кругом. По мнению метеорологов, такая погода за Полярным кругом в это время года встречается раз в семь лет.

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