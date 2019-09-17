Россия обвинила Украину в нарушениях прав человека, разразившись бредовым заявлением о якобы процветающем неонацизме, ксенофобии и притеснениях русскоговорящих.

Позицию озвучил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов на совещании по человеческому измерению (HDIM) государств-участников в Варшаве, в понедельник, 16 сентября, передает со ссылкой на .

Он заявил, что тема прав человека в нынешних условиях столкнулась с политизацией и это "в корне неверный путь".

Аляутдинов высказался о войне на Донбассе и аннексии Крыма. "Ситуация на юго-востоке Украины по-прежнему тяжелая. Убеждены, что внутриукраинский кризис не имеет военного решения. Безальтернативной основой его политико-дипломатического урегулирования является скорейшая и неукоснительная реализация положений одобренного резолюцией Совета Безопасности 2202(2015) "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений" от 12 февраля 2015 года во всей их полноте и последовательности", – заявил он.

Дипломат в духе российской пропаганды заверил, что якобы саботирует выполнение своих обязательств по этим соглашениям, упорно уклоняется от прямого диалога с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Более того, Аляутдинов призвал пристальнее следить за Украиной, поскольку якобы регулярно нарушает права и свободы человека.

"Украинские власти нарушают свободу выражения мнения, оказывают давление на неугодные СМИ, преследуют независимых журналистов и общественных деятелей. Ущемляются религиозные права украинских граждан – прихожан и священнослужителей канонической Украинской православной церкви. К сожалению, несмотря на обещания новых властей Украины исправить ситуацию с нарушениями прав человека в стране, сколько-нибудь заметных улучшений не наблюдается", – разразился он.

Традиционно представитель также обвинил Украину в несуществующих притеснениях русскоязычного населения.

"Фальсификация истории Второй мировой войны, культивирование неонацизма, ксенофобии, религиозной нетерпимости и вандализма стали для Украины нормой. Такой произвол в определенной степени стал следствием попустительства схожим нарушениям в странах Прибалтики, чья политика в отношении национальных меньшинств оказалась "заразной". Сборища бывших эсэсовцев и их почитателей ежегодно проходят в Латвии и Эстонии, а "нетитульное" население позиционируется в качестве угрозы национальной безопасности", – высказался представитель России, призвав немедленно вмешаться.

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