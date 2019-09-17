Пятый президент Украины , который ранее "сошел с ума" из-за разгона его "карманной" , оказался в центре внимания пользователей соцсетей.

Беглый прежний народный депутат Александр Онищенко слил в Сеть провокационное видео из Верховной Рады. В кадре - дремлющий , пишет со ссылкой на .

"Петя устал, не высыпается. Тому що думает денно и нощно як бы агрессора зупинити", - прокомментировал видео Онищенко.

Украинцы под видео стали активно оставлять "свои 5 копеек" по поводу состояния Петра Алексеевича.

"Сидел бы уже дома. Чего ему типа "на работу" ходить? Деньги на жизнь что ли зарабатывать приходится?", - пишет Оксана Кирсенко.

"Не привыкло п..ло от звонка до звонка работать! Совсем недавно сам себе режиссёром был!!", - убеждена Елена Дубовская.

"Петя , перед этапом высыпается в тюряге на шарах будет стоять", - добавил Сергей Бигус.

"Совсем старый стал, спился...", - считает Илья .

"Крыша едет, не может смириться со своим социальным статусом", - отметил Максим Музыченко.

"В телефоне сидит ...чмо шоколадное...", - предположил Сергей Серый.

"Капец, а что, пеця на работе, кстати, хорошо оплачиваемой. . . Солдат спит, а зарплата капает. . .", - обратила внимание Галина Вишенка.

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