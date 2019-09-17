Неполитические Сводки
|Лукашенко расставил "красные флажки" Москве: что происходит с "новым государством" Беларуси и России
|17.09.2019 13:51
|
Беларусь официально опровергла заявление российского СМИ о создании с конфедеративного государства.
Пресс-секретарь президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что подобную информацию стоит расценивать как "пустые журналистские штампы", передает со ссылкой на "".
"Это свято! Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается - к этому страны не готовы", - сказала она.
По ее словам, в интеграционной работе Минск и Москва "исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия".
"Что касается вопроса о "вбросе" - программа станет программой только тогда, когда ее подпишут президенты и она будет принята на высшем госсовете в декабре - опять же, если стороны будут к этому готовы. Пока работа продолжается", - добавила Эйсмонт.