Пользователи Android уже давно шутят, что «вводит новшества», которые были у телефонов Android два года назад. Но в этом году это звучит правдоподобнее, чем когда-либо, пишет со ссылкой на .

Новые iPhone

Три новых , представленных 10 сентября, имеют:

Улучшенные камеры

Более быстрые чипы

Улучшенную водостойкость

Более прочное стекло

Более длительное время автономной работы

Если у вас старый (особенно если ему два или более лет), эти улучшения, конечно, существенны.

Но на самом деле в новых телефонах нет ни одной функции, которой не было бы на Android. Причём многие из них добавлены в Android много лет назад.

Сравнение Android и 11

1. Тройная камера.

Тройная камера уже почти год является стандартом флагманских смартфонов:

У Huawei P20 Pro она появилась в апреле прошлого года.

У LG V40 ThinQ это было в октябре 2018 года.

Примечательно, что сверхширокие линзы и зум на 11 Pro/Pro Max очень похожи на LG.

2. Режим ночного видения.

Какое-то время у Pixel он был лучше, чем у . Недавно Samsung и Huawei догнали их по качеству съёмки в ночное время.

Вам даже не нужно смотреть на очень дорогие флагманы, чтобы увидеть, насколько сильно отстаёт от Android.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro оснащена четырьмя камерами с 64-мегапиксельным датчиком сзади и 20-мегапиксельным датчиком спереди. Цена телефона будет стартовать с 195$. от имеют согласие до 12 мегапикселей как спереди, так и сзади.

3. Отсутствие обратной беспроводной зарядки.

На новых отказались от этой функции. По словам представителей компании, она не соответствовала стандартам компании. Возможно, у них и действительно более высокие стандарты. Но Huawei и Samsung уже внедрили эту функцию на телефонах, и она прекрасно работает.

Что остаётся неизвестным

Мы не знаем только об 11: насколько он быстрый, сколько у него оперативной памяти и какой у него аккумулятор. Но, как правило, у флагманов Android больше ОЗУ и дольше держится батарея, чем у . Новый чип A13 Bionic от может быть быстрее конкурентов. Но об этом можно будет узнать лишь после тестирования.

Стоит ли покупать новый iPhone?

Всё вышеперечисленное не означает, что новые не будут хорошими или даже отличными телефонами. Ходят слухи, что представит гораздо более интересные обновления телефонов в следующем году. Более точно можно будет узнать о телефоне, когда он поступит в продажу (20 сентября).

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