Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус написал надрепу Александру Дубинскому гневные сообщения после публикации на сайте Dubinsky.pro новости о том, что связанная с ним компания инвестируют в акции "Газпрома" и "Сбербанка России". Об этом Дубинский сообщил в Facebook, передает со ссылкой на .

"После того, как Алексей Комаха опубликовал на сайте Dubinsky.pro новость о том, что директор "Укроборонпрома" Абромавичус - инвестирует в Путина, мне тут же написал сам герой публикации. Я никогда не публикую личные переписки. Но здесь другой случай. Абромавичус сам публиковал свои переписки с другими людьми. И, видимо, вполне нормально к этому относится", - написал Дубинский, добавив, что, по его мнению, хамов надо учить.

Судя из переписки, Абромавичус обвинил Дубинского во ложь. Он заявляет, что не является акционером упомянутой в публикации компании East Capital с тех пор, когда начал работать в правительстве. Кроме того, он полагает, что Дубинский мог бы уточнить, являются ли данные достоверными.

Скриншоты: Facebook/ Александр Дубинский

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