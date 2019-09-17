Российская актриса Анастасия Заворотнюк, наиболее известная по роли в сериале "Моя прекрасная няня", попала в реанимацию. Медики ввели ее в медикаментозную кому, однако состояние здоровья известной россиянки ухудшилось, передает со ссылкой на .

По данным Telegram-канала Mash, Анастасия Заворотнюк находится в одной из московских клиник. До сих пор медики надеялись, что искусственная кома поможет стабилизировать состояние актрисы и подготовить ее к срочной операции. Однако врачи решили не проводить специализированную терапию, поскольку она не дает результатов.

Отмечается. что Анастасия Заворотнюк не может дышать самостоятельно, а медики диагностировали у нее воспаление легких и частичный паралич. Всего за сутки состояние здоровья актрисы резко ухудшилось: звезда впала в глубокую кому, следовательно "любое хирургическое вмешательство может быть опасным".

В то же время продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в комментарии российским СМИ: врачи прогнозируют, что Анастасии Заворотнюк осталось жить только несколько дней. Именно следовательно в московскую больницу приехали ее муж Петр Чернышев и мама Валентина. Медики не дают никаких прогнозов на выздоровление Анастасии Заворотнюк, а Разин сообщает, что это последняя степень.

"В Польше все ускорилось. Все молниеносно развивается, спасения практически нет. Она сейчас в коме, без сознания, никого туда не допускают, кроме мужа. Я вчера позвонил врачам, которые ей помогают, спросил, можно ли ее навестить? Говорят, что нет, потому что ее вчера ввели в искусственную кому, увы, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась последняя степень – отек мозга. К сожалению, врачи здесь бессильны", – заявил Андрей Разин.

Также продюсер добавил, что причиной болезни Анастасии Заворотнюк могла стать процедура с использованием стволовых клеток. Такой метод омоложения испытала и , которая умерла от рака в 2015 году. Как и Завортнюк, она начала бороться с недугом после рождения ребенка.

Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: "Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь, за ней будущее". Тогда это было модно, много артистов, в частности, и , этим восхищались, хотели быть вечно молодыми,

– добавил Андрей Разин.

Что случилось с Анастасией Заворотнюк?

Еще в начале августа 2019 года российские СМИ сообщали, что Анастасия Заворотнюк имеет рак мозга. По неофициальным данным, о недуге актриса узнала после рождения дочери Милы, в октябре 2018 года. Разглашать эту информацию и детали лечения она не захотела.

Соседка Анастасии Заворотнюк рассказала журналистам, что звезда "Моя прекрасная няня" заметно поправилась. Перед госпитализацией ее мама призналась, что актриса всегда жалуется на мигрени.

Честно говоря, даже не узнала ее. Ведь она всегда худенькая была, как статуеточка. А тут такой полный, совсем другой человек. И волос ее роскошных будто нет, косыночка на голове. Это все от лекарств. Сейчас, вроде бы, положили в больницу. А до этого, летом, дома была. Но в поселке ее почти не видели, я думала, в Америку к дочери полетела. Но потом вижу, Валя плачет постоянно. У Насти, говорит, сильно голова болит, спать не может, - рассказала жительница села Крекшино.

Курс лечения Анастасия Заворотнюк проходила в Польше. Именно там состояние актрисы ухудшилось, а родные перевезли ее в Москву. В то же время представители звезды не подтверждают резонансные новости о раке. Директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что никакого заболевания нет, а актриса просто наслаждается материнством.

"Диагноза рак мозга у нее нет. Дайте ей спокойно насладиться материнством! Долгожданный ребенок – это такое счастье", – заявила Марина Потапова, передает "".

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