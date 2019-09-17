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|Россия переименует Крым: что задумали в Кремле
|17.09.2019 15:22
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Так называемый вице-премьер правительства оккупированного Крыма, постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым - Тавриду.
Об этом он заявил на международном симпозиуме "Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды", где принимала участие делегация из Греции, пишет со ссылкой на со ссылкой на росСМИ.
Ранее с самой инициативой выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус. Он считает, что это укрепит "российский статус полуострова".
"Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым - Таврида", – сказал Мурадов.
По его словам, в России во многих субъектах Федерации применяются названия, которые имеют еще и историческую часть.
Мурадов считает, что крымские греки "смотрят в историческую глубину и хотят, чтобы использовалось, в том числе, и то название, которое применялось в отношении Тавриды на протяжении многих-многих веков".
"Этот вопрос, непременно, касается всей общественности нашей республики, и если общественность эту инициативу греков поддержит, то она может уже вполне выходить на уровень конкретного обсуждения в Государственном совете Республики Крым и других органах власти", – подытожил так называемый вице-премьер.