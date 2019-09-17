Роспуск — один из лучших шагов президента для украинского народа

Об этом в интервью рассказал председатель Европейской партии Украины , передает .

По его словам, в старом составе действительно разрушало украинскую демократию как таковую. Принципы проведения демократических выборов в просто изуродовали — не давая политическим силам банально возможность испытывать списки избирателей, чтобы там не было мертвых душ.

«Это была одна из технологий Петра Порошенко для того, чтобы получить полмиллиона голосов. Или вы думаете, он просто так появился во втором туре? — это был филиал штаба Порошенко. Они прославились на всю Европу легализацией подкупа избирателей», — говорит Катеринчук.

Кроме этого, чего только стоят так называемые «Сетки» Порошенко, которые неприкрыто работали на выборах, напоминает политик. Украину спасло только то, что появился такой кандидат, как , который буквально смыл все эти махинации.

«Это нам так повезло, что появился Зеленский, а если бы это было без него? и Порошенко? Да Порошенко бы остался. Жаль, что в украинцев такая короткая память на все эти действия», — резюмирует Катеринчук.

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