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|Новый генпрокурор выбросил в свободный доступ декларации прокуроров, засекреченные Матиосом
|17.09.2019 16:19
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В Украине отменили постановление, согласно которому декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа.
Об этом сообщили на сайте прессслужбы , передает
Отныне информация о состоянии военных прокуроров будет открытой и каждый сможет ознакомиться с ней на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
"Главный военный прокурор отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которому было обеспечено конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры", – сказано в сообщении.
Так отменил постановление своего предшественника Анатолия Матиоса от 31 марта 2017 года, которое обеспечивало конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры. Тогда из реестра НАПК исчезло 72 декларации военных прокуроров. Матиос и ГПУ объясняли решение о сокрытии деклараций угрозой из-за конфликта с Россией.