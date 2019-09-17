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Азовское море внезапно почернело: кадры ЧП
17.09.2019 16:38
Азовское море неожиданно почернело: кадры ЧП По теме:

Азовское море изменило цвет из-за водорослей, которые вынесло на берег, сообщает  со ссылкой на "".

Очевидцами такого события стали отдыхающие в курортном селе Счастливцево Генического района. К слову, туристов там не мало, хотя сезон уже подходит к концу. Теплые дни еще радуют людей на пляже.

Однако отдыхающих омрачило другое событие - на побережье вынесло десятки тонн водорослей. Из-за этого купаться в таком море просто невозможно. К тому же сама вода из-за растений окрасилась в черный цвет.

Очевидица событий Ярослава Солодова сняла на видео такое ЧП.

 







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