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|Азовское море внезапно почернело: кадры ЧП
|17.09.2019 16:38
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Азовское море изменило цвет из-за водорослей, которые вынесло на берег, сообщает со ссылкой на "".
Очевидцами такого события стали отдыхающие в курортном селе Счастливцево Генического района. К слову, туристов там не мало, хотя сезон уже подходит к концу. Теплые дни еще радуют людей на пляже.
Однако отдыхающих омрачило другое событие - на побережье вынесло десятки тонн водорослей. Из-за этого купаться в таком море просто невозможно. К тому же сама вода из-за растений окрасилась в черный цвет.
Очевидица событий Ярослава Солодова сняла на видео такое ЧП.
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