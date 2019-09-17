Конечно на то, насколько человек обидчив, влияет огромное количество факторов, между которых знак Зодиака, скорее только, не на первом месте. Но все-таки интересно, рождение под какими созвездием предопределяет повышенную чувствительность и ранимость человека, пишет со ссылкой на .

Если составлять рейтинг самых обидчивых знаков Зодиака, на первом месте, непременно, окажется Рак. У него настолько нежная впечатлительная душа, что окружающим нужно проявить недюжинное чувство такта и чуткость для того, чтобы не обидеть Рака.

Вообще знаки водной стихии, к которым относятся кроме Рака Скорпион и Рыбы имеют, как правило, очень тонкую душевную организацию. Их легко ранить. Но в отличие от Рака и Рыб, Скорпионы очень мстительны. Ответная реакция Скорпиона может проявиться не сразу, иногда через несколько лет, когда обидчик уже забыл, из-за чего вышла ссора.

Своеобразно обижается Овен. Вообще-то его нельзя упрекнуть в повышенной чувствительности, следовательно делает он это редко, но, как говорят, метко. Взрывной характер Овна сразу заставляет обидчика пожалеть о сказанном или сделанном. Но Овен остывает так же быстро как взрывается, чаще только продолжая общение как ни в чем не бывало.

Льва больше только обижает невнимание, пренебрежение или даже полное отрицание к их несомненным достоинствам. Наказанием обидчику обычно служит игнорирование его существования. Но за более серьезную провинность наказанием могут быть проблемы на работе, испорченное общественное мнение, так как у Льва часто бывают хорошие связи.

Стрелец, будучи знаком огненным, бурно реагирует на обиду, устраивая обидчику долгие нотации с «разбором полетов», которые не каждый в состоянии выдержать без ущерба для психики.

«Земные» знаки – Деву, Козерога, Тельца обидеть практически невозможно. Если это все же случается, обида очень скоро переходит из эмоциональной области в рациональную. Представители этих знаков обычно воспринимают поведение окружающих как должное, воспринимая мир таким, какой он есть. Поэтому, попадая в неприятную для себя ситуацию, просто делают соответствующие выводы относительно обидчика. В дальнейшем он может быть подвергнут воздействию адекватных ответных мер.

Люди, рожденные под знаками Весов, Близнецов, Водолея, то есть знаками воздушной стихии, несмотря на кажущуюся легкость в общении, обидчивы. Кроме того, из этих трех знаков зодиака только Весы нельзя упрекнуть в злопамятности.

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