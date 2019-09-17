Власть рассчитывает, что роспуск понравится украинцам. Популярность будут раскачивать пока не начнутся критические вопросы.

Об этом Gazeta.ua сказал политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает со ссылкой на .

"Распустили , так как ее сформировала предыдущая власть. Команда Зеленского рассчитывает, что это психологически понравится украинцам. Власти нужно чем-то замещать информационное пространство. Сейчас находятся на пике своей популярности. Хотят раскачать ее до максимума. Ко времени, когда начнутся договоренности с Россией.

До сих пор не понятно, что власть собирается предлагать обществу в вопросе оккупированных территорий. Будто отрицают "особый статус", в чем заинтересованы россияне. Власти, чтобы сохранять слава, нужен мир. Как они его "продадут" обществу - вопрос.

До сих пор не понятно, что власть собирается предлагать в вопросе оккупированных территорий

Зеленский показывает, что сейчас в стране может все. "Слуга народа" имеет все возможности заполнить своими людьми. Ни с кем не торгуясь. 5-6 мест отдадут остальным.

Партия президента имеет большинство. Когда нужно конституционное, начинаются договорняки. О чем договорились с "ОПЗЖ" и "Батькивщиной" можем только догадываться.

Левочкину надоело 6 лет быть в оппозиции. Стратегию трудно понять. Несмотря на то, что получили на парламентских выборах чуть больше, чем предыдущие, им сложно влиять на процессы. Интересно будет посмотреть, как они будут голосовать в снятии моратория на продажу земли. Тогда можно будет сделать выводы, что с "Батькивщиной" и ее будущим.

Решение о не усиливает власть президента. Оно скорее показывает возможности новой власти. Не верю, чтобы сейчас начали фальсифицировать выборы. А чтобы сцементировать власть много другое. Например, законопроект о назначении и увольнении президентом глав НАБУ и ГБР", - говорит Алексей Голобуцкий.

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