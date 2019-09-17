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В Польше произошла авария с украинским автобусом
17.09.2019 17:54
В Польше произошла авария с украинским автобусом По теме:

Автобус с украинскими номерами попал в в селе Ружа Подкарпатского воеводства Польши.

В салоне ехали 11 человек, передает со ссылкой на .

Все пассажиры сами смогли покинуть автобус после аварии. На место приехали скорая помощь, пожарная служба и полиция. Дорогу в направлении Жешува перекрыли.

Как сообщили пожарные, автобус попал в отбойник, а затем перевернулся.

В Чехии на трассе между населенными пунктами Хрудим и Пардубице столкнулись микроавтобусы Master и Transit. В первом ехали украинцы, возвращались домой с заработков.







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