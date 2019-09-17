Нынешний нардеп от "" в своей декларации за 2016 год ложно указал данные относительно земельного участка и до своего дохода. Еще один земельный участок вообще не задекларировал, передает со ссылкой на .

Общая сумма ложных данных - 5,3 миллиона гривен, указывает НАЗК, которое проверяет декларации.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции передаст в НАБУ обоснованные выводы относительно нардепа.



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