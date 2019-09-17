Погода, Новости, загрузка...
Тарута ошибся в декларации на более чем 5 млн грн
17.09.2019 18:32
Тарута ошибся в декларации на более чем 5 млн грн По теме:

Нынешний нардеп от "" в своей декларации за 2016 год ложно указал данные относительно земельного участка и до своего дохода. Еще один земельный участок вообще не задекларировал, передает со ссылкой на .

Общая сумма ложных данных - 5,3 миллиона гривен, указывает НАЗК, которое проверяет декларации.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции передаст в НАБУ обоснованные выводы относительно нардепа.
 







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий