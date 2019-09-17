На должность председателя Центральной избирательной комиссии рассматривают три кандидатуры - Алину Загоруйко, Вадима Галайчука и Сергея Кальченко, передает со ссылкой на .

Это действующие нардепы от "Слуги народа", которых часть может предложить на должности в комиссию. При этом, Кальченко имеет высокие шансы возглавить .

"Я спрашивал и у Алины Загоруйко, у Галайчука Вадима, видят ли они себя в . Они мне не дали конкретного ответа по этому поводу. Когда партия будет определяться с кандидатами, я, например, буду рекомендовать Сергея Кальченко, хорошего эксперта по конституционному праву, эксперта Венецианской комиссии", - сказал заместитель комитета по вопросам организации государственной власти, член фракции "СН" Александр Качура.

Украины распустила весь состав Центральной избирательной комиссии - 16 членов. Они проработали менее года с 7, предусмотренных полномочиями.

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