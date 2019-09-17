Неполитические Сводки
- Появился неожиданный претендент на пост главного тренера "Динамо"
- Владимир Зеленский встретился с вице-президентом ЕБРР
- Охрана кума Путина захватила 11 тыс. квадратов на Трухановом острове - СМИ
- Лукашенко: Конфликт на Донбассе без США урегулировать не получится
- Кто возглавит новую ЦИК: СМИ назвали имена
|Появился неожиданный претендент на пост главного тренера "Динамо"
|17.09.2019 19:29
|
После поражения от "Десны" в начали появляться разговоры о возможной отставке Олесия . Называется даже имя Олега Кононова, который может возглавить "", передает со ссылкой на .
Популярный журналист и комментатор Алексей Андронов высказал свое отношение к информации о том, что киевское "" может возглавить нынешний учитель московского "Спартака" Олег Кононов.
"Это полная и редкая нелепость. Нет ни одного шанса, чтобы Кононов возглавил "" . Скорее это сделает Газзаев. Сын ", - написал Андронов в своем телеграмм-канале.
Владимир Газзаев - сын российского тренера Валерия Газзаева, который возглавлял "Аланию", , сборную России и киевское "". Владимир Газзаев работал "Алании" ,"Тоболе", "Актобе", "Рустави". Сейчас находится без работы.