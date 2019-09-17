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|Питт спросил астронавта на Международной космической станции, лучше ли он Клуни
|17.09.2019 19:48
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20 минут общался с астронавтом Ником Хейгом с Международной космической станции.
Актер играл астронавта в фильме "К звездам", передает со ссылкой на .
Питт очав разговор с фразы: "Станция, это Брэд, как слышно?". Актер расспрашивал у астронавта о циклах сна в космосе. режим питания и ментальное состояние.
"Я вынужден вам сказать, наш корабль был немного чище. Вы знаете все предметы, являющиеся на стенах позади вас?", - пошутил Питт.
В конце разговора он спросил, кто лучше сыграл космонавта. Он или Джордж Клуни. Смеясь, астронавт ответил, что Питт лучше сыграл.
На этой неделе американский актер 55-летний побывал на премьере фильма "Однажды в Голливуде" в Мехико. Новая лента режиссера Квентина Тарантино уже успела собрать в прокате $ 41,5 млн.