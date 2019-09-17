Женщина вызвала полицию на свой День рождения, чтобы проверить их скоростью 15 сентября около полуночи в Днепре.

По телефону сообщила, что на улице Нахимова драка, передает со ссылкой на .

На месте происшествия были мужчина и женщина. Они объяснили, что драки не было.

Женщина сказала, что у нее похитили деньги. Путалась в показаниях, когда говорила о сумме.

Потом начала прыгать и кричать, что у нее День рождения.

Служащие поговорили с ней и составили административный протокол за заведомо ложный вызов полиции.

Трое мужчин напали на полицейского в Дарницком районе . Служащий возвращался домой около 1:00.

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