Алексей Гончарук прокомментировал свое интервью изданию Financial Times, в котором он говорил о необходимости поиска компромисса с бывшим владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским. Комментарий размещен на сайте Кабинета министров, передает со ссылкой на .

В своем комментарии Гончарук отмечает, что статью перепечатали украинские СМИ, "которые от себя добавили, что правительство ведет переговоры по поиску компромисса по этому вопросу".

"Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет", - заявил премьер.

Гончарук заявил, что журналистам FT, он подчеркивал, что не настолько глубоко знает юридические детали этого дела, чтобы комментировать по существу.

"Но я уверен, что будет сделано все, чтобы защитить деньги украинских налогоплательщиков и национальные интересы Украины. И сделано это будет в тесных консультациях с международными партнерами", - добавил он.

Напомним, прежний совладелец "ПриватБанка" хотел бы заключить мировое соглашение относительно национализированного в 2016 году банка.

Одним из таких вариантов назвал получение им части акций "ПриватБанка". Кроме того, заявил, что хочет наказать тех, кто задумал и осуществлял национализацию "ПриватБанка".

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