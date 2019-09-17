Вадим Пристайко рассчитывает, что план президента Владимира Зеленского по урегулированию ситуации в Донбассе получится реализовать очень скоро, передает со ссылкой на .

По его словам, его получится реализовать в течение максимум года, сообщает политик в эфире программы " слова" на телеканале .

"Есть условная формула Зеленского. Она говорит о том, что мы предпримем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего народа. Например, мы попробуем обменять всех наших ребят", - ответил министр.

Украина будет пытаться "дотянуться ментально" до жителей временно оккупированных территорий.

Кроме того, в планы украинской власти отстроить мост в Станице Луганской и пересмотреть сроки, на которые пенсионеры с ОРДЛО могут выехать из оккупированной территории, чтобы получить украинскую пенсию (сейчас этот период составляет 60 дней, у Зеленского предлагают, чтобы он равнялся году).

Вадим Пристайко заверил, что дипломатия не ведет никакой работы по введению полной амнистии для боевиков Донбасса.

Законом об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, между прочего, предусматривается возможность амнистии для участников событий на Донбассе со стороны так называемых Д/ЛНВ, которые не совершили тяжких преступлений. Закон действует до 31 декабря 2019 года.

На амнистии пророссийских боевиков Донбасса настаивают в России. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков часто заявлял, что Украина якобы в рамках Минских соглашений должна предоставить Донецкой и Луганской областям особый статус, а боевикам на Донбассе амнистию.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира