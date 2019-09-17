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- "Теперь ее не выдадут. Далее додумывайте сами" - Коломойский о поджоге дома Гонтаревой
|"Теперь ее не выдадут. Далее додумывайте сами" - Коломойский о поджоге дома Гонтаревой
|17.09.2019 22:00
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Олигарх намекнул, что поджог дома бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой может быть выгоден ей самой.
Об этом он заявил в переписке с "Українська правда", передает со ссылкой на .
"Теперь, скорее только, ее не выдадут. Поэтому думайте сами", - написал на просьбу прокомментировать поджог дома Гонтаревой.
Гонтарева сейчас проживает и работает в Лондоне (Великобритания),
На форуме YES в субботу журналисты спрашивали Коломойского о его конфликте с экс-председателем , на что олигарх отвечал, что, в Гонтаревой и без него хватает врагов.
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