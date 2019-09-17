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|Полуобнаженная девушка защитника "Динамо" показала все свои прелести
|17.09.2019 22:37
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Девушка защитника "" Артема Шабанова Юлиана разместила полуобнаженное фото в социальной сети, передает со ссылкой на .
Таким образом девушка спросила у подписчиков, что они делают с ненужным одеждой. Оказалось, что Юлианна участвует в марафоне. Одним из его задач является избавиться шестидесяти лишних вещей, которые она не носит.
"Но у меня есть хорошие вещи, я постоянно перебираю свой гардероб, следовательно лучше я их раздам. Может даже через социальные сети ⠀ Но поскольку я хочу выполнить все задания марафона, все-таки в виде исключения, я выброшу некоторые вещи, ведь это даже могут быть ручки, старая косметика, коробки и т.д. ", - подписала вторая половинка игрока" ".