Девушка защитника "" Артема Шабанова Юлиана разместила полуобнаженное фото в социальной сети, передает со ссылкой на .

Таким образом девушка спросила у подписчиков, что они делают с ненужным одеждой. Оказалось, что Юлианна участвует в марафоне. Одним из его задач является избавиться шестидесяти лишних вещей, которые она не носит.

"Но у меня есть хорошие вещи, я постоянно перебираю свой гардероб, следовательно лучше я их раздам. Может даже через социальные сети ⠀ Но поскольку я хочу выполнить все задания марафона, все-таки в виде исключения, я выброшу некоторые вещи, ведь это даже могут быть ручки, старая косметика, коробки и т.д. ", - подписала вторая половинка игрока" ".



Артем Шабанов - защитник киевского "". Перешел в клуб зимой 2018 года, но не имеет стабильного места в составе команды. Сыграл один матч за сборную Украины.

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