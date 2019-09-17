Наиболее вероятно, что впервые руководители России и Украины встретятся в октябре в нормандском формате, передает со ссылкой на .

От договоренностей в Минске, которые должны состояться на днях, зависит проведения саммита "нормандской четверки", пишет "Коммерсант".

Стопроцентно, трехсторонняя контактная группа будет согласовывать сроки разведения войск. Также в Минске могут утвердить и подписать единую редакцию "формулы Штайнмайера".

"Если это сделают, вероятность того, что первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре - на саммите в" нормандском формате ", - приблизится к 100% - убеждены в росЗМИ.

18 сентября трехсторонняя контактная группа будет заседать в Минске второй раз за месяц. Предстоящая встреча может быть ключевой, ведь участникам переговоров, по сути, надо подготовить условия для проведения саммита "нормандской четверки" в Париже.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ), глава Украинского государства в 1994-2005 предполагает, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и на переговорах в нормандской формате будут подталкивать президента Владимира Зеленского к неприемлемым уступкам в пользу России.

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