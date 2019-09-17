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|Вилкула и Колесникова отпустили на поруки
|17.09.2019 23:32
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Бывших народных депутатов из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия отпустили на поруки, передает со ссылкой на .
Такое решение принял Жовтневый районный суд города Днипра, пишет "ТСН"
Обеих прокуратура просила взять под арест. Но суд 16 сентября принял другое решение. Информация о дате и времени заседания скрывалась от прессы.
Подозрение экс-нардепам объявляли 5 сентября.
Вилкула обвиняют в злоупотреблении властью, что повлекло государству многомиллионные убытки. По данным прокуратуры, в должности председателя Днепропетровской обладминистрации давал сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам.
- в причинении ущерба государству в более чем 16 млн грн. Он разрешил приватизацию зданий научно-исследовательского предприятия, которое занималось оснащением оборонного комплекса.