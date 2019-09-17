Организация Объединенных Наций (ООН) рекомендует Украине принять закон о национальных меньшинствах и коренных народах. Об этом на брифинге в заявила глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер, передает со ссылкой на .

По словам Богнер, данная рекомендация вызвана тем, что 16 июня в Украине вступил в силу "языковой закон".

"Мы призываем Украины разработать в приоритетном порядке с обеспечением инклюзивности и на основе консультаций закон о правах национальных меньшинств и коренных народов", - заявила она.

Богнер отметила, что такой закон необходим для обеспечения баланса, а также защиты прав меньшинство и свободы выражения взглядов.

Напомним, ранее сообщалось, что языковым омбудсменом станет Тарас Креминь. Эта должность предусмотрена законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Ранее также президент прокомментировал возможность пересмотра закона о государственном языке.

"Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там должно все быть выписано: их язык, их вера и ... И достаточно", - отметил он.

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