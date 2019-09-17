Неполитические Сводки
- В Киеве полностью отремонтировали "мост Кличко": все стеклянные участки снова открыты
- ООН призывает Украину принять закон о национальных меньшинствах
- Выглядит намного лучше: в США с маленькой собачки состригли четыре килограмма лишней шерсти
- Вилкула и Колесникова отпустили на поруки
- Рианна вышла на улицы Нью-Йорка в одном свитере
|ООН призывает Украину принять закон о национальных меньшинствах
|17.09.2019 23:51
|
Организация Объединенных Наций (ООН) рекомендует Украине принять закон о национальных меньшинствах и коренных народах. Об этом на брифинге в заявила глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер, передает со ссылкой на .
По словам Богнер, данная рекомендация вызвана тем, что 16 июня в Украине вступил в силу "языковой закон".
"Мы призываем Украины разработать в приоритетном порядке с обеспечением инклюзивности и на основе консультаций закон о правах национальных меньшинств и коренных народов", - заявила она.
Богнер отметила, что такой закон необходим для обеспечения баланса, а также защиты прав меньшинство и свободы выражения взглядов.
Напомним, ранее сообщалось, что языковым омбудсменом станет Тарас Креминь. Эта должность предусмотрена законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Ранее также президент прокомментировал возможность пересмотра закона о государственном языке.
"Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там должно все быть выписано: их язык, их вера и ... И достаточно", - отметил он.