Неполитические Сводки
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|В России бронетранспортер сбил двух гвардейцев: один умер
|18.09.2019 00:29
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На учениях в Смоленской области бронетранспортер сбил двух сотрудников российской гвардии.
Инцидент произошел 16 сентября. Во время учений взорвалась одна из мин, через что возникла дымовая завеса, и водитель БТР не заметил саперов, идущих впереди. Один из них получил легкие травмы, второй впоследствии скончался, передает со ссылкой на .
В пресс-службе Россгвардии подтвердили гибель сотрудника и сообщили, что ведомство проводит служебную проверку.
В научном центре вирусологии "Вектор" в Новосибирске прогремел взрыв. Там собрана одна из наиболее полных в мире коллекций опасных вирусов, сообщает Роспотребнадзор.