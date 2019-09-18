На месте пожарища дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой полиция нашла зажигательную светло-шумовую ракету.

"Коктейля Молотова" не было, сообщил начальник отдела коммуникации полиции Киевщины Николай Жукович, передает со ссылкой на .

"Криминалисты взяли образцы, чтобы выяснить, откуда взялось пламя. Будут соответствующие экспертизы, чтобы исследовать, были ли там легковоспламеняющиеся материалы. Предварительно мы говорим, что было какое-то незаконное проникновение. Правоохранители изъяли светло-шумовую зажигательную ракету и еще ряд вещественных доказательств, над которыми работает сейчас следственно-оперативная группа", - рассказал Жукович.

Полицейские открыли уголовное производство. Причастного к поджогу могут посадить на 10 лет.

Пожар в имении Гонтаревых произошел ночью 17 августа. По словам экс-чиновницы, в дом бросили бутылку с зажигательной смесью. Однако в полиции рассматривают несколько версий. Кроме поджога - короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира