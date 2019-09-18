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|Ястремская планирует выиграть в следующем сезоне турнир Большого шлема
|18.09.2019 02:19
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Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская заявила, что хочет в следующем году выиграть турнир Большого шлема, передает со ссылкой на .
"Моя цель в теннисе стать легендой. Но это долгосрочная цель. А в ближайшей перспективе я хочу проявить себя как можно лучше на турнирах Большого шлема и в следующем году выиграть мэйджор", цитирует Даяну "XSPORT" со ссылкой на "Tennis Channel".
Вчера Ястремская обновила личный рекорд в мировом рейтинге WTA и закрепилась на 28-й позиции.
На минувшем розыгрыше US Open украинка дошла до третьего круга, где проиграла соотечественнице Элине Свитолиной в двух сетах.