Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская заявила, что хочет в следующем году выиграть турнир Большого шлема, передает со ссылкой на .

"Моя цель в теннисе стать легендой. Но это долгосрочная цель. А в ближайшей перспективе я хочу проявить себя как можно лучше на турнирах Большого шлема и в следующем году выиграть мэйджор", цитирует Даяну "XSPORT" со ссылкой на "Tennis Channel".

Вчера Ястремская обновила личный рекорд в мировом рейтинге WTA и закрепилась на 28-й позиции.

На минувшем розыгрыше US Open украинка дошла до третьего круга, где проиграла соотечественнице Элине Свитолиной в двух сетах.

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