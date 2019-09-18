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|24 человека погибли: на западе с мероприятии с участием президента взорвали авто
|18.09.2019 02:56
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Из-за взрыва полицейской машины погибли 24 человека в провинции Парван в Афганистане.
31 человек ранен, передает со ссылкой на .
Произошло во время предвыборного мероприятия с участием президента Ашрана Гани.
Он и его окружение не пострадали.
Выборы президента запланированы на 28 сентября. Ни одна из организаций не берет ответственность за взрыв.
Представители "Талибана" ранее сообщали о намерении сорвать голосование.
В научном центре вирусологии "Вектор", что в Новосибирске прогремел взрыв.
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