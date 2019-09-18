Около сотни люстрированных прокуроров руководящего состава могут восстановить в должностях по решению Окружного админсуда .

Об этом пишет LB.ua со ссылкой на источник в судебной системе, передает со ссылкой на .

Некоторые иски находятся на рассмотрении суда с 2014 года. Производства были прекращены, поскольку суды первой инстанции ожидали решения Конституционного суда по поводу закона о люстрации.

По словам собеседника, между тех, кого скорее только восстановят в должности - два бывших заместителя генпрокурора времен Януковича - Юрий Демин (как пишут СМИ, он является сыном экс-генпрокурора Михаила Потебенько и бывшим ректором Национальной академии прокуратуры) и Михаил Гаврылюк.

11 сентября Окружной административный суд города вернул должности заместителя прокурора Харьковской области Дмитрию Кавуну и старшему прокурору главного управления надзора Олегу Киперу, которых люстрировали в 2014 году.

Суд также решил взыскать с ГПУ в их пользу средний заработок за время вынужденного прогула в размере 805 тыс. 289 грн 96 коп.

По аналогии с этими решениями, в ближайшее время будут приняты решения касательно других прокуроров, которые обжаловали свое увольнение по закону о люстрации.

Президент предлагал расширить действие закона о люстрации на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года.

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