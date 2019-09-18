Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал последние неудачи "". По его мнению, игроки "бело-синих" должны понести финансовое наказание, передает со ссылкой на .

"Думаю, что уже штрафует футболистов за серию поражений и ничьих. Если будет седьмой матч позора подряд, то игроки почувствуют серьезный удар по своему карману. Когда речь заходит о деньгах, зная" теплую ванну "в , это придаст им мотивации.

Президент "" должен финансово наказать футболистов, если этого еще не сделал, и публично заявить об этом болельщикам, которые получат хотя какую-то компенсацию. Если динамовцы не выигрывают следующий матч против "Мальме" в Лиге Европы, то игроки скоро увидят зарплату. Будут играть бесплатно, чего они заслуживают по состоянию на сегодня.

Так быстрее дойдет до всех футболистов. Пусть подумают лучше о болельщиках-ветеранов, которым уже за 60 или 70 лет. Они инфаркты могут перенести от такой игры "". Приходится успокоительное пить. Футболисты должны почувствовать народную нелюбовь и что-то понять. Они ходят в такие места, где при одной только появление все девушки визжат. Футболисты "" уже забыли, когда им отказывали, следовательно они так и играют в футбол. Эта болезнь была во все времена. Иногда игроков нужно опускать на землю, а сейчас это можно сделать только благодаря деньгам. ", - цитирует Заховайло" Рейтинг Букмекеров ".

В трех официальных матчах под руководством Алексея "" одержало лишь 2 очка. В последнем поединке против "Десны" киевляне потерпели домашнее поражение 1: 2 и занимают лишь 6 место в турнирной таблице УПЛ. Всего же не может выиграть уже 6 матчей подряд во всех турнирах. Матч Лиги Европы "" - "Мальме" пройдет в четверг, 19 сентября, на НСК Олимпийский. Начало в 19:55.

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