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|Пожар в имении Гонтаревой: полиция остановилась на единой версии
|18.09.2019 05:23
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После просмотра записей с камер наблюдения у правоохранителей осталась единственная версия пожара в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.
Это - умышленный поджог, сообщил начальник отдела коммуникации полиции Киевщины Николай Жукович, передает со ссылкой на .
"Мы видим на видео с камер наблюдения, что неизвестный перебрасывал какие-то два чемодана через забор и потом бросил зажигательное устройство, в результате чего загорелись эти чемоданы. Затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла, и от нее загорелся уже весь дом", - сказал Жукович, передает Громадське.
Добавил, что пока содержание чемоданов неизвестно, проводится соответствующая экспертиза. Кроме того, он добавил, что следователи сейчас ищут другие возможные видеозаписи, на которых зафиксированы злоумышленники.
Имение Гонтаревых в селе Гореничи под Киевом загорелся ночью 17 сентября. На месте полиция нашла зажигательную светло-шумовую ракету. Рассматривали несколько версий. Кроме поджога - короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.